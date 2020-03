Universidade do Porto, Politécnico do Porto e ISMAI suspendem aulas

Rita Neves Costa Hoje às 21:06, atualizado às 22:10 Facebook

A Universidade do Porto recuou na primeira decisão e suspendeu as aulas presenciais na instituição devido ao surto de Covid-19. O ISMAI e o Politécnico do Porto juntaram-se também à lista de escolas encerradas.

Na terça-feira, a instituição de ensino superior tinha mantido o funcionamento regular das atividades, no entanto "face ao rápido evoluir da situação e dado o clima crescente de dúvida e alarme social instalado", lê-se no comunicado, a Universidade do Porto suspendeu todas as atividades letivas presenciais a partir desta quinta-feira e por tempo indeterminado.

As faculdades terão agora de seguir, "com caráter de urgência", meios de ensino à distância. Também as bibliotecas, salas de estudo, eventos e atividades desportivas ficam também com o funcionamento suspenso.

As residências e as cantinas universitárias continuam abertas e a funcionar regularmente.

O Instituto Superior da Maia (ISMAI) e o Instituto Politécnico do Porto (IPP) suspendem também a partir desta quinta-feira todas as atividades académicas presenciais.