TAAG volta a voar para o Porto

A TAAG Linhas Aéreas de Angola vai voltar a voar para o Porto a partir do próximo dia 27 de junho. Os voos serão ao domingo e à quinta-feira.

O anúncio do regresso da TAAG ao aeroporto Francisco Sá Carneiro foi feito pela diretora comercial (CCO) da companhia aérea angolana, Lisa Mota-Pinto McNally, nas redes sociais. Recorde-se que a empresa angolana suspendeu todos os voos que tinha com a cidade do Porto em março de 2020 devido ao aumento, na altura início da pandemia, do número crescente de doentes com o novo coronavírus na região Norte.

Uma vez que o anúncio foi feito muito recentemente, estes voos ainda não estão em sistema, o que pode levar alguns dias, apurou o JN, pelo que, ainda não é possível fazer reservas.

Mas a TAAG não é a única companhia aérea a regressar ao Porto, embora seja a primeira intercontinental. No aeroporto do Porto instalaram-se pela primeira vez duas novas empresas de aviação comercial: a BlueAir, que voa para Bucareste, e a Flyr, para Oslo.

A WizzAir já tinha anunciado que iria voar para Kiev a partir de julho, mas a invasão russa à Ucrânia inviabilizou para já essa rota.