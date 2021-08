Taxistas do Porto fartos de esperar por casas de banho e abrigos

Alfredo Teixeira Hoje às 13:37 Facebook

Motoristas reclamam melhores condições. Luta antiga continua sem resposta capaz. Câmara revela que tem projeto para reabilitar as 70 praças da cidade.

Ou contam com a compreensão e boa vontade de comerciantes e lojistas ou fazem as necessidades onde calha: nos jardins, em canteiros, atrás de árvores. Os taxistas do Porto reclamam melhores condições de trabalho e posturas dignas. A ANTRAL acompanha o protesto, mas diz que a Câmara do Porto "tem-se mostrado pouco sensível".

Questionada pelo JN, a Autarquia revelou que, após um diagnóstico, vai reabilitar as 70 praças de táxi da cidade. O objetivo é "melhorar o conforto, a acessibilidade e a segurança para taxistas e passageiros", dotando as posturas de nova identificação, mais informação (inclusive digital), melhor iluminação, melhores condições de acesso pedonal e, em alguns casos, casas de banho de apoio. "A Praça Modelo será oportunamente apresentada aos taxistas", acrescenta a Câmara, sem adiantar datas para o projeto avançar.