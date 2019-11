Telhado de oficina desabou e bloqueou porta de casa no Porto

Augusto Correia Hoje às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A chuva intensa e o vento forte que se fazem sentir no Grande Porto provocaram o desabamento de parte do telhado de uma oficina, localizada na Rua do Freixo, no Porto.

Parte dos destroços do telhado ficaram a bloquear a entrada de uma casa, disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo fonte do Sapadores do Porto, encontravam-se duas pessoas no interior da habitação, que aparentemente "estão bem", mas que não conseguiam sair de casa.

O incidente ocorreu cerca das 12.40 horas, junto ao número 323 da rua do Freixo. Os destroços que impediam a saída da casa já foram removidos, permanecendo ainda no local três viaturas e 12 homens dos Sapadores do Porto.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS) disse que o mau tempo tem provocado, sobretudo, a queda de árvores.