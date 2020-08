Tempo incerto impulsiona corrida aos centros comerciais

Ana Sofia Rocha Hoje às 12:16 Facebook

Vários shoppings do Grande Porto têm estado lotados, chegando mesmo a ter de encerrar os parques de estacionamento. Clientes têm de esperar em filas à porta até poderem entrar.

O tempo incerto dos últimos dias faz esquecer que estamos a meio do verão. E não podendo ir até à praia, a corrida faz-se aos centros comerciais do Grande Porto que, por estes dias, têm estado lotados. O Norteshopping, em Matosinhos, e o Fashion Outlet, em Vila do Conde, têm sido dos mais concorridos, mas o aglomerado de pessoas nota-se por toda a parte.

Nas ruas das imediações do Norteshopping é possível antecipar a confusão. De tal forma que em determinados períodos foi necessário fechar todos os parques de estacionamento, até porque a lotação está reduzida devido à pandemia de covid-19.