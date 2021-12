Tentativa de violação e furtos deixam universitários do Porto em alerta

Miguel Amorim Hoje às 07:30 Facebook

Direção das faculdades de Arquitetura, Ciências e Letras reúnem-se esta quarta-feira com a PSP do Porto para procurar soluções.

Por iniciativa dos responsáveis pelas faculdades do polo do Campo Alegre, no Porto, está marcada para hoje uma reunião com a PSP para falar sobre a segurança na zona. Deverá ser pedido o reforço do policiamento. A tentativa de violação de uma estudante de Arquitetura, no mês passado, e queixas sobre furtos nos carros no parque de estacionamento, aumentaram a preocupação.

Segundo fonte da PSP, o encontro com pedido "urgente" partiu das direções das faculdades de Arquitetura, Ciências e Letras da Universidade do Porto e contará a com a participação do responsável pelo Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, que inclui o programa Escola Segura.