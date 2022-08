Terminal de Campanhã ganha movimento

Um mês depois da sua inauguração, o Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) começa a atrair operadores, a ganhar grande movimento, sobretudo de turistas estrangeiros, mas ainda está longe da estimativa dos 43 milhões de pessoas por ano.

"Estamos ainda no início mas está a correr bem. Nas primeiras semanas houve alguma confusão porque as pessoas não estavam habituadas e desconheciam a existência do terminal mas agora estamos a operar sem problemas", afirmou ao JN um dos funcionários que se encontram na bilheteira.

No cais de embarque, camionetas da Internorte e da FlixBus recebem passageiros. Trata-se do término de linhas do serviço de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal e inter-regional, nacional e internacional. Esta localização do TIC privilegia a ligação com outros modos de transporte: STCP, metro, comboio e táxi.