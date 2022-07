Terminal Intermodal de Campanhã reorganiza transportes no Porto

O Executivo da Câmara do Porto vota amanhã, segunda-feira, a alteração da origem e término das linhas do serviço público de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal e interregional devido à entrada em funcionamento do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) depois de amanhã.

O presidente da Câmara, Rui Moreira, recorda que, no âmbito do concurso público internacional para a aquisição do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na Área Metropolitana do Porto (AMP), "foi acordado que a alteração da origem e o término das linhas intermunicipais e interregionais teria lugar aquando da entrada em funcionamento dos operadores na nova concessão de serviço público de que a AMP é concedente ou até à entrada em funcionamento do TIC, consoante a data que ocorresse primeiro", diz. "Sucede que o TIC entra já em funcionamento, pelo que é preciso promover a alteração da origem e término das linhas", acrescenta.



"Sendo uma alteração significativa", sinaliza Rui Moreira, "deve ser assegurado um período de transição até à produção de efeitos desta medida, com o objetivo de informar os utilizadores, proceder a ajustes na operação do transporte público, pelos operadores privados e pela STCP, bem como para intervenções de melhoria de equipamentos, infraestrutura rodoviária e sinalização de trânsito".



o Município pretende, com a entrada em funcionamento do TIC, proceder a uma reorganização do "acesso do transporte público à cidade, através da utilização de um conjunto de terminais e interfaces estratégicos, diminuindo a enorme pressão sobre o sistema viário que se tem verificado".