Terminal Intermodal de Campanhã vai abrir em julho

Obra foi entregue pela GO Porto à STCP que vai gerir o equipamento, que já tem cinco operadores interessados. Estrutura vai servir ligações regionais e internacionais.

O Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) vai receber o primeiro autocarro de passageiros dentro de dois meses. A obra foi entregue na passada sexta-feira pela empresa municipal GO Porto à Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), que vai gerir a estrutura com oito cais de embarque e 30 lugares para veículos de operadores rodoviários de serviço internacional, nacional e interurbano regional. O TIC tem uma capacidade para mil serviços por dia o que significa 120 mil passageiros/dia e 43 milhões de passageiros/ano.

A dois meses da abertura, o terminal já conta com a confirmação de paragem de cinco operadores de serviço de transporte, tanto a nível nacional como internacional, num total confirmado de 38 linhas, estando ainda em curso o processo de adesão dos operadores rodoviárias ao novo complexo.