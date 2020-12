Terminou prazo de candidatura às bancas do Mercado do Bolhão

Miguel Amorim Hoje às 20:05 Facebook

Este fim de semana terminou o prazo para a apresentação de candidaturas à ocupação das 42 bancas vagas no Mercado do Bolhão, no Porto, assim que terminarem as obras de restauro.

Segue-se a fase de habilitação, na qual o júri do concurso procede à análise dos documentos dos candidatos. Serão selecionados no máximo seis candidatos por cada categoria de banca. Na terceira e última fase, de arrematação em hasta pública, os candidatos habilitados poderão licitar as licenças, mediante a apresentação de lanços sucessivos.

"As bancas, que ficam distribuídas pelo terreiro do centenário edifício tal como antigamente, mas com uma disposição mais adequada e com condições de excelência para a venda de produtos frescos, são o nervo central do mercado, lugar onde os pregões continuarão a ecoar, quer porque os comerciantes históricos vão regressar, quer porque os novos, que vão ocupar as 42 bancas ainda disponíveis, entre um total de 102, se vão aculturar ao espírito do Bolhão", pode ler-se no site da Câmara do Porto.

Em detalhe, as bancas a concurso estão destinadas a comercializar 18 categorias de produtos. A saber: açúcar, algas e cogumelos, aves, cafés, carne, cereais e leguminosas, chá e café, flores, fruta, marisco, massas, ovos e laticínios, pão e bolos, peixe, plantas (não comestíveis), produtos naturais e dietéticos, temperos, condimentos e especiarias, vegetais, raízes e plantas (comestíveis).

O prazo das candidaturas à ocupação de seis restaurantes e 12 lojas terminou no dia 20 de novembro. Neste domínio, está em curso a fase de habilitação e apresentação do projeto.