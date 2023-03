Terreno do antigo Horto da Boavista no Porto dá lugar a condomínio privado

JN/Agências Hoje às 10:04 Facebook

O terreno ocupado até maio do ano passado pelo Horto da Boavista, no Porto, vai acolher um condomínio privado com 22 apartamentos, revelou esta quinta-feira à Lusa a responsável pela reabilitação urbana da consultora imobiliária Predibisa.

Em declarações à agência Lusa, à margem do MIPIM, em Cannes, Joana Lima adiantou que no terreno, que faz frente com o Parque da Cidade e com a Avenida da Boavista, na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, vai nascer um "condomínio, com 22 apartamentos".

Cada apartamento, com apenas um piso, vai ter "uma área exterior privativa com o mínimo de 90 metros quadrados", explicou a responsável, acrescentando que o projeto integra várias valências, tais como uma "'infinity pool' na cobertura", "espaços comuns" e "segurança 24 horas".

Questionada sobre a calendarização da empreitada, Joana Lima disse acreditar que a obra deverá arrancar "no final do ano", escusando-se, no entanto, a revelar o valor do investimento.

Localizado naquele terreno, o Horto da Boavista fechou portas em 30 de maio de 2022, depois do contrato de arrendamento "não ter sido renovado", por vontade do senhorio, e o proprietário, Jorge Santos, ter sido informado que lá tencionavam construir habitação privada.

"Aquilo está situado numa zona nobre da cidade, numa zona cara onde há poder de compra", afirmou na altura, em declarações à Lusa, o proprietário.

À época, o terreno onde estava inserido o horto encontrava-se já como "Reservado" no 'site' da imobiliária Re/max. Contactada pela Lusa, fonte da imobiliária encaminhou para a consultora Predibisa, segundo a qual naquele local estava prevista a construção de um "projeto residencial" e que o processo era "confidencial".

A Predibisa é uma das 19 empresas que acompanha o Greater Porto (marca criada pelos municípios do Porto, Gaia e Matosinhos para atrair investimento para a região da Frente Atlântica) no MIPIM, evento que reúne em Cannes (França) mais de seis mil investidores e instituições financeiras internacionais.