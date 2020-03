Terrenos do antigo Estádio das Antas ainda sem construção

Miguel Amorim Hoje às 13:46 Facebook

Recinto portista foi demolido em 2004, mas passados 16 anos área continua livre e à espera de novos empreendimentos.

Passaram 16 anos desde a demolição do Estádio das Antas, no Porto, e os terrenos continuam desocupados, à espera de novas construções, numa cidade carecida de espaços para erguer empreendimentos destinados a habitação. Ao JN, a Câmara do Porto referiu que "não deram entrada projetos" para a área antes ocupada pelo recinto portista e o único dado novo é um "pedido para reparcelamento de lotes".

O Estádio das Antas foi demolido em 2004, a partir do momento em que o F. C. Porto passou a ter casa no Estádio do Dragão, mesmo ao lado, tendo os terrenos passado para uma empresa imobiliária detida pelo Grupo Amorim e pela Somague.