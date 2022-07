Teto de quarto desabou em bairro do Porto

Marta Neves Hoje às 18:36 Facebook

Os moradores das casas do Património dos Pobres, em Campanhã, no Porto, cuja propriedade ninguém assume, vivem dias de sobressalto. Há dias, o teto de uma das habitações, que está com escoras, desabou no quarto de uma criança, destruindo tudo o que estava na divisão, como móveis e brinquedos.

"Podia ter sido uma tragédia!", solta, revoltada, a moradora Mónica Costa. Momentos antes, duas meninas tinham saído, depois de ali terem estado a brincar.

"Não podemos continuar mais nesta situação em que ninguém é responsável pelo bairro: nem a Câmara, nem a Obra da Rua [instituição de Penafiel a quem a Autarquia cedeu o terreno para construir as casas, mas que rejeita ser proprietária por nunca as ter registado]. Deve ser preciso morrer aqui alguém para ser feita alguma coisa", desabafou Mónica, indignada por "andar no jogo do empurra" entre as duas instituições.