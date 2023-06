TGV vai obrigar a demolir 42 casas em Campanhã

Famílias serão indemnizadas. Estudo propõe apoio social. Bilhetes poderão custar 25 euros.

Serão demolidas pelo menos 42 casas em Campanhã, no Porto, para permitir a passagem do comboio de alta velocidade. Em Gaia, contam-se três, mas no total, no primeiro troço de obra do TGV até Soure, mais de uma centena de casas irá abaixo. São essas as contas da Infraestruturas de Portugal (IP) para o traçado que considera ser mais favorável à construção da ligação de alta velocidade e oferecer uma viagem entre o Porto e Lisboa, depois de 2030, em uma hora e 15 minutos, com preços médios de bilhetes a rondar os 25 euros. Cada comboio levará entre 500 e mil passageiros. Estes são esclarecimentos da própria IP, numa sessão promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

Análise social