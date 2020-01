Tiago Barbosa Ribeiro candidata-se à liderança do PS Porto

Marisa Silva Hoje às 11:48 Facebook

O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro vai candidatar-se à presidência da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista no Porto. As eleições estão marcadas para 1 de fevereiro.

Sob o lema "Pelo Porto, um PS mais forte!", Tiago Barbosa Ribeiro quer reforçar "o papel e a visibilidade do PS" no Porto, afirmando o partido como "uma maioria alternativa ao atual poder autárquico". A sessão de apresentação da candidatura realiza-se no próximo sábado, às 16 horas, na sede do PS, no Porto.

O deputado, com assento parlamentar desde 2015, defende ainda um PS "unido a uma só voz" e "mais combativo na afirmação da suas propostas". Numa carta enviada aos militantes do partido, Tiago Barbosa Ribeiro garante que trabalhará "para afirmar uma alternativa clara, distintiva e vitoriosa" e fazer do "PS Porto um espaço central de participação cívica para todos os portuenses".

"Somos uma grande Concelhia onde militam milhares de socialistas e só conseguiremos ser bem-sucedidos se, no respeito pela pluralidade interna que é uma das grandes forças do PS, soubermos construir um sólido projecto comum. Ninguém está dispensado desta convocatória colectiva. Porque todos contam. Todos somam", lê-se na missiva.