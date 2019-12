Título Sub13 poderá ser válido em todas as zonas Andante no Porto

Hoje às 15:54 Facebook

A partir de 20 de dezembro já é possível adaptar o título de transporte gratuito Sub13 da Área Metropolitana do Porto (AMP) para ser válido em todas as zonas do tarifário Andante em janeiro.

De acordo com o agrupamento Transportes Intermodais do Porto (TIP), que gere o Sistema Intermodal de Bilhética Andante, a partir de 20 de dezembro, quem já possui o passe gratuito para menores de 13 anos (Sub13) deve dirigir-se a um posto de venda de bilhetes para deixar de estar limitado à circulação num município ou em três zonas concêntricas.

A alteração pode ser feita nas lojas Andante, bilheteiras CP com venda Andante, postos Andante instalados nos municípios ou Máquinas de Venda Automática das estações de metro e da CP, acrescentou o TIP, que é constituído pela Metro do Porto, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e CP.

O TIP revelou à Lusa em setembro que este novo título de transporte gratuito para menores de 13 anos da AMP ia deixar de estar limitado a três zonas do tarifário Andante a partir de 1 de janeiro.

Em declarações à Lusa, o presidente do TIP, Tiago Braga, explicou que o título, com um "universo potencial de 170 mil crianças", vai em janeiro "deixar de estar limitado a três zonas concêntricas".

Com isto, acrescentou, os menores de 13 anos podem "circular gratuitamente em todos os operadores com tarifário Andante e em toda a AMP, por exemplo entre Arouca, distrito de Aveiro, e a Póvoa de Varzim, na fronteira com o distrito de Braga.

Com o fim do limite de zonas no Sub13, passa a ser possível utilizar gratuitamente "toda a rede do Metro do Porto, da STCP, dos comboios da CP Porto e das linhas de autocarros dos operadores privados aderentes ao Andante", acrescentou o TIP.

O Andante Sub13 é uma "assinatura para crianças entre os 4 e os 12 anos que permite a utilização gratuita dos transportes públicos integrados no sistema intermodal Andante, em toda a AMP", esclarece o TIP.

O carregamento da assinatura Andante Sub13 é anual, ou seja, é feito um carregamento único válido até ao mês de aniversário da criança, no ano seguinte ao carregamento.

Para obter o cartão é preciso entregar uma declaração emitida pela escola que comprove que o aluno não beneficia de transporte escolar (apenas para alunos a partir do 1.º ciclo).