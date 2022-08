Todos os abrigos da STCP no Porto estão a ser substituídos

Hugo Silva Hoje às 16:35 Facebook

Até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, todos os abrigos da STCP da cidade do Porto vão ser substituídos. A operação está em marcha.

Há abrigos desmontados, outros vedados e muitos passageiros surpreendidos. As paragens da STCP no Porto estão a mudar - até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, todos os 650 abrigos serão substituídos por modelos modernos, com equipamentos digitais que vão assegurar informação e apoio aos clientes dos transportes.

A operação decorre do concurso que a Câmara do Porto lançou para concessionar a publicidade no mobiliário urbano da cidade. Aliás, não são só os abrigos das paragens da STCP que estão a ser substituídos. A empreitada envolve, também, 400 mupis, 100 outdoors e 60 painéis publicitários.

A mudança dos abrigos será, no entanto, aquela que mais impacto terá no dia a dia de milhares de pessoas, que utilizam os autocarros da STCP. A própria Câmara já tinha reconhecido que havia 109 daqueles equipamentos em que a acessibilidade para cidadãos com deficiências não era garantida.

"É frequente serem recebidas queixas de munícipes sobre a crescente degradação das paragens dos autocarros, sobre a sua insuficiente iluminação, bem como sobre infiltrações nas coberturas dos abrigos, que limitam a sua utilização, especialmente numa cidade como o Porto, de alta pluviosidade", alertara a Autarquia, em fevereiro do ano passado. Mais: havia 76 mupis que, pela sua localização, não permitiam a existência de um percurso acessível e livre de obstáculos, representando perigo, sobretudo para os cegos.

Estes foram argumentos usados pelo Município que, na altura, apresentou uma resolução fundamentada invocando o interesse público para ultrapassar a suspensão judicial do concurso, na sequência de uma providência cautelar. O contrato de concessão com os cinco vencedores do concurso (a cidade foi dividida em cinco lotes) acabou por ser assinado em março.

A operação de desmontagem e montagem de novos equipamentos começou em julho.