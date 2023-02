Torre do Relógio da Câmara do Porto está a ser recuperada

Hoje às 10:30 Facebook

A Torre do Relógio da Câmara do Porto está a passar por obras de conservação e daí estar tapada por andaimes.

As obras são referentes à área entre os pisos 3 e 7.

"Estão consideradas operações de conservação e reparação de pavimentos dos varandins, desentupimento de pontos de descarga de águas pluviais, reparação estrutural nos pontos mais deteriorados, reparação de caixilharias existentes, pintura de paredes interiores, tratamento de zonas fissuradas, trabalhos de recuperação do relógio no piso 2 (colocação de mástique, raspagem de tinta na base da zona do óculo e reposição, incluindo aplicação de pintura antioxidante e anticorrosiva)", fez saber ao JN fonte do Município.

Com esta intervenção, a autarquia "procurou resolver as causas decorrentes da entrada livre das águas das chuvas e humidades em algumas zonas identificadas, contribuindo para a durabilidade do edifício, e tendo como premissa que as soluções fossem reversíveis, compatíveis e harmonizadas com as características pré-existentes do edifício".

É expectável que os trabalhos estejam concluídos no final do próximo mês.