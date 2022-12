Torre dos Clérigos chega aos 243 anos com duas mil visitas por dia

Marta Neves Hoje às 18:55 Facebook

A Torre dos Clérigos, ex-líbris do Porto, comemora 243 anos nesta segunda-feira. Foi preparado um vasto programa para celebrar o monumento que recebe duas mil visitas por dia (três mil ao fim de semana). Neste ano, já se registaram mais de 1,1 milhões de visitantes. E ainda poderiam ser mais, se a Irmandade não mantivesse a política de limitação das entradas.

O corrupio de pessoas - a grande maioria espanhóis - que por estes dias têm visitado os Clérigos espelha a afluência de público ao monumento que é um dos maiores ex-líbris do Porto. Têm sido contabilizadas mais de duas mil entradas por dia, chegando às três mil aos fins de semana.

"E isto porque o espaço mantém a estratégia implementada no pós-pandemia de limitar as visitas (a grupos de 60 a 70 pessoas de meia em meia hora), porque se não seriam muitas mais", observa o padre Manuel Fernando, presidente da Irmandade dos Clérigos, dando conta que o número de 1,1 milhões de visitantes deste ano [em 2019, no mesmo período de tempo foram 1,3 milhões] "é um sinal claro da retoma que é precisa".