Torre dos Clérigos iluminada de azul em nome da luta contra o cancro

A Torre dos Clérigos, no Porto, e o Cristo Rei, em Almada, foram nesta segunda-feira iluminados de azul em nome da luta contra o cancro do intestino, principal causa de morte por cancro em Portugal.

A iniciativa é da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia no âmbito da campanha "Seja Pontual, principalmente com a sua Saúde", que decorre este mês, e que apela à pontualidade dos portugueses para a prevenção, através da deteção precoce por colonoscopia, a partir dos 45 anos.



Diariamente morrem, em média, 11 portugueses por cancro colorretal, sendo a sobrevivência global aos cinco anos de 50%. Se o diagnóstico for realizado atempadamente, a sobrevivência ultrapassa os 90%, segundo a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia.