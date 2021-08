Torre dos Clérigos reúne músicos de rua em festival solidário

Diana Teixeira Hoje às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Varandim exterior foi palco para as atuações dos artistas que diariamente animam a cidade do Porto.

Com o mês de agosto a terminar, a cidade do Porto não deixou de presentear os portugueses e turistas com mais uma novidade. Desta vez o local da surpresa foi o varandim exterior da Torre dos Clérigos, que ontem serviu de palco a quatro artistas de rua. Bartolomeu Lima, Tiago Barbosa, Bruna Costa e Talita Cayolla foram os quatro nomes escolhidos para animar os que por ali passaram a partir das 17 horas.

Filhos da Invicta e atualmente conhecidos por terem participado no concurso The Voice Portugal, estes artistas juntaram-se para atuar de forma solidária, numa iniciativa organizada pela Irmandade dos Clérigos. "Este festival, só por si, já é importante, por dar visibilidade aos grandes artistas de rua da cidade. Por ter um cariz solidário ainda mais importante se torna", diz Tiago Barbosa, que atuou na iniciativa.

é para continuar

Habituados a animar as ruas da cidade, os quatro músicos protagonizaram um evento que pretende continuar nos próximos anos.

"Nós, enquanto organização que preza a cultura e a solidariedade, quisemos homenagear os artistas que diariamente animam as ruas do Porto", principalmente numa altura em que muitos "viram as suas vidas bastante afetadas pela pandemia", afirmou António Tavares, diretor-executivo da Irmandade dos Clérigos.

Em paralelo, a iniciativa teve como propósito "recolher fundos para serem doados à Associação Porta Solidária", que auxilia na alimentação diária de pessoas sem meios próprios de sobrevivência.

PUB

As atuações tiveram início às 17 horas e estenderam-se até às 22h30, numa noite solidária onde a música de rua foi rainha.