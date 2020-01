Alfredo Teixeira Hoje às 11:20 Facebook

Um trabalhador sofreu ferimentos, na manhã desta segunda-feira, ao descarregar uma carrinha com vidro na Rua de Camões, no centro do Porto.

Ao que o JN apurou no local, o acidente ocorreu por volta das 9.45 horas. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.

A prestar socorro, estiveram os Sapadores do Porto.