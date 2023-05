Trabalhador ferido em queda no centro do Porto

JN Hoje às 13:14 Facebook

Um homem com 59 anos ficou ferido, nesta terça-feira ao final da manhã, na sequência de uma queda no telhado do Porto Business Plaza, na Rua de Santos Pousada, no centro do Porto.

A vítima estava a realizar trabalhos numa estrutura no topo do edifício e caiu, de uma altura de cerca de três metros, para a base do telhado.

Segundo Albano Cardoso, chefe do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, a vítima chegou a estar inanimada, tendo sido estabilizada no local, por elementos dos Sapadores e do INEM, antes de ir para o hospital.

O alerta foi dado às 11.55 horas, tendo as operações de socorro sido concluídas pelos Sapadores pelas 13.15.