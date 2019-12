Av. da Boavista cortada para socorrer trabalhador soterrado em obra

Hoje às 13:02 Facebook

Um trabalhador ficou soterrado, esta quinta-feira, numa obra na Avenida da Boavista, no Porto, estando "consciente e a ser assistido no local".

Aquela artéria da cidade está cortada entre o Castelo do Queijo e a Av. Marechal Gomes da Costa.

O "acidente de trabalho" foi registado às 11.37 horas, tendo o trabalhador caído na obra e ficado "preso pelas pernas", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. O operário estava a realizar trabalhos ligados ao saneamento de uma habitação em construção.

Pelas 12.40 horas, disse, o trabalhador de 45 anos encontrava-se "consciente e a ser assistido".

Para o local foi deslocada uma equipa do INEM, bem como elementos do Batalhão de Sapadores do Porto e dos Bombeiros Voluntários Portuenses.