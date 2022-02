Trabalhadores da Armatis Portugal em greve no Porto e em Guimarães

Marta Neves Hoje às 16:05 Facebook

Funcionários da Armatis Portugal, das instalações do Porto e de Guimarães, estão esta segunda-feira em greve, reivindicando melhores condições de trabalho.

Os funcionários da empresa especializada na gestão de soluções de call-center queixam-se de uma "ditadura escondida" e de um "trabalho precário num ambiente hostil".

Na base das reivindicações está "uma decisão enganadora" da Armatis, que "considera ter respondido às aspirações dos trabalhadores com a transferência para o salário fixo do subsídio de línguas e parte do prémio de absentismo", no valor de 50 euros, quando esse valor, segundo os trabalhadores, "não acrescenta nada ao salário, mantendo-se tudo igual na remuneração global".

De igual modo, queixam-se que "a Armatis não está a cumprir com o compromisso assumido de atualizar os salários em conformidade com o valor do aumento do Salário Mínimo Nacional".

Fernando Silva, 54 anos, critica também que a empresa "há muito deixou de cumprir o pagamento diferenciado entre escalões", que permitia uma diferença monetária de 50 euros, conforme o posto de trabalho.

Este trabalhador contou ao JN que estava "há seis meses a trabalhar com a banca, a receber prémios de produção e de um momento para o outro tudo mudou, sem explicação para isso". "À conta disso, o meu rendimento mensal baixou mais de 200 euros", lamentou.

Para Cristóvão Ventura, delegado sindical e membro da comissão de trabalhadores, é igualmente "inconcebível que o subsídio de alimentação continue nos quatro euros, apesar da subida da inflação verificada nos últimos tempos que se repercute no setor da restauração e em outros bens de consumo".

De igual modo, exige "uma melhor relação laboral focada no respeito pessoal e, sobretudo, na consideração pela conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar".

O JN tentou, sem sucesso, contactar a Armatis.