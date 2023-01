Trabalhadores da Câmara do Porto distinguidos pela resposta ao mau tempo

João Nogueira Hoje às 17:58 Facebook

Foi atribuído louvor público a 180 trabalhadores das equipas do Município do Porto, na tarde desta quarta-feira, que "revelaram uma prontidão e eficiência exemplares na hora de acudir à situação de emergência provocada pela intempérie do último fim de semana".

A cerimónia que se realizou nos Paços do Concelho reuniu profissionais da Proteção Civil, da Polícia Municipal, dos Sapadores, e dos diversos departamentos municipais do Espaço Público, do Comércio, da Comunicação, dos Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas.

Considerando que foram "inexcedíveis ao longo do processo de reposição da normalidade", o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, declarou que o diploma "é um ato de agradecimento pelos homens e mulheres que deram o seu melhor e que, muito rapidamente, meteram a cidade a funcionar face a um inédito fenómeno meteorológico".

Intenção de comprar casas nas Fontainhas

Quanto às habitações da ilha dos Munhos, na escarpa das Fontainhas, que foram afetadas pelas enxurradas de sábado, Rui Moreira afirmou que o Município tem interesse em adquirir as casas, e que neste momento estão em curso conversações com os proprietários. "Primeiro temos de perceber se conseguimos adquirir a ilha, para depois desenvolver um conjunto de medidas e criar um resguardo municipal", acrescentou o autarca.

O presidente da Câmara sublinhou ainda que "é muito cedo para fazer um levantamento do que vai ou não ser feito", uma vez que o território não é municipal e, consequentemente, "não há conhecimento detalhado do local".

No final da cerimónia, Rui Moreira declarou aos jornalistas que desceu ao túnel do rio da Vila e encontrou "passagens e entradas para aquele percurso que estavam cimentadas". ​Ainda assim, reforçou que a causa principal da enxurrada que gerou o caos no centro do Porto foi o mau tempo.

Vários membros do Executivo e dos departamentos municipais também têm visitado os comerciantes, que estão a fazer um "levantamento exaustivo" dos prejuízos e a registá-los, para depois apresentar as candidaturas a apoios financeiros.

Quanto às ajudas, Rui Moreira explicou que "serão provenientes do Estado junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que está a desenvolver uma linha de apoio".