Trabalhadores da Cervejaria Galiza receberam o subsídio de Natal

Os funcionários da cervejaria Galiza, na Rua do Campo Alegre, no Porto, receberam, esta quarta-feira, o subsídio de Natal do ano corrente dentro dos prazos legais, algo que já não acontecia há 10 anos.

A vontade de efetuar o pagamento já tinha sido revelada ao JN por António Ferreira, atual responsável pela gerência do restaurante que está em autogestão desde o dia 11 de novembro, no passado sábado quando afirmou que pretendiam pagar o subsídio ainda este mês.

A parcela foi paga aos 31 funcionários do estabelecimento e folha salarial está agora regularizada, não havendo mais nenhuma prestação em atraso.

Colmatado este pagamento, existem ainda várias faturas para liquidar. "Este mês ainda vamos receber faturas relativas ao gás, à luz, à água e às telecomunicações de quase 8 mil euros", sublinhou António Ferreira no passado sábado.

Apesar do esforço, os trabalhadores da Cervejaria - que tem dívidas às Finanças e à Segurança Social que ascendem a 1,8 milhões de euros - ainda não viram nenhuma melhoria a acontecer. No passado dia 7, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, os advogados da dona da cervejaria Galiza e o Ministério do Trabalho reuniram-se, mas não conseguiram encontrar solução.

Desde que assumiram o controlo da cervejaria, o grupo de trabalhadores já conseguiu pagar a totalidade do ordenado de outubro e parte do subsídio de Natal do ano passado, bem como uma fatura de gás de 3411 euros e uma de eletricidade de cerca de 3750 euros para evitar o corte de ambos os serviços. No início de dezembro, os funcionários receberam o salário relativo a novembro na sua totalidade.