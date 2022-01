Trabalhadores de limpeza do Hospital de S. João exigem "respeito"

Em greve durante 24 horas, os trabalhadores da empresa Euromex que fazem a limpeza do Hospital de S. João, no Porto, exigem tolerâncias de ponto semelhantes às dos funcionários da própria unidade e equipamentos de proteção para ações de limpeza em áreas covid.

Num caderno reivindicativo entregue há mais de seis meses à empresa Euromex, explica Eduardo Teixeira, do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas (STAD), os trabalhadores que fazem a limpeza do Hospital de S. João, no Porto, exigem que lhes seja concedida uma folga quando trabalham em dias como a véspera de Natal ou de Ano Novo, à semelhança dos funcionários da própria unidade.

Os trabalhadores, explica Eduardo Teixeira, perderam esta "pequeníssima gratificação" quando a empresa prestadora mudou para a Euromex, há dois anos. O JN pediu esclarecimentos adicionais à firma, estando a aguardar uma resposta.

A par disso, e perante "o aumento de responsabilidade" atribuída a estes trabalhadores que, "sem formação adequada ou equipamentos de proteção individual adaptados", ficaram também encarregues pela limpeza em áreas específicas para o tratamento da covid-19, Eduardo Teixeira diz que está a ser posta em causa a saúde dos trabalhadores. De acordo com o sindicalista, "quase metade do pessoal" está em isolamento.

"Querem que façam a limpeza de bata vestida e com uma máscara colocada, quando esses serviços eram realizados com um escafandro", observa Eduardo Teixeira, dizendo que os trabalhadores exigem "respeito" e dando nota de que, nesta quinta-feira, decorreu uma última reunião entre o sindicato e a empresa, mas que a firma não mostrou "nenhuma abertura para resolver o problema".

A partir de 2023, acrescentou, altura em que o contrato de prestação de serviços entre a empresa e a Administração do Hospital de S. João é renovado, "o hospital poderá solucionar esta questão através do caderno de encargos", nota o sindicalista.

No entanto, dado que é um direito dos trabalhadores que nunca foi retirado, reforça, o STAD continuará a tentar dialogar com a empresa para encontrar uma solução. Caso contrário, acrescenta Eduardo Teixeira, haverá novas formas de luta.

A adesão à greve desta sexta-feira, de acordo com o STAD, está entre os 85% e os 90%. Houve uma concentração de trabalhadores em frente ao Hospital de S. João, esta manhã, das 9.30 horas às 11.30 horas.