Trabalhadores do Bingo Boavista dão 10 dias para a empresa pagar salários

Os 62 trabalhadores do bingo do Boavista, no Porto, acordaram hoje dar 10 dias à empresa concessionária para o pagamento do subsídio de Natal de 2020 e os salários de janeiro, fevereiro e março de 2021.

Em comunicado, o Sindicato de Hotelaria do Norte revelou que a "Pefaco, S. A., concessionária do jogo do bingo das salas do Bingo Boavista, Bingo Nazaré e Bingo Olhanense continua sem pagar os salários em atraso" e que a decisão anunciada resultou de "um plenário de trabalhadores que hoje decorreu".

"Devido à situação dos salários em atraso, os 62 trabalhadores do Bingo Boavista suspenderam o contrato de trabalho em março e estão a receber um valor equivalente ao subsídio de desemprego", lê-se ainda na nota de imprensa.

Segundo o sindicato, as salas de jogo do bingo, bem como os casinos, reabriram a 01 de maio, mas as "concessionadas à Pefaco continuam encerradas".

"Caso a empresa não pague os salários até dia 17 [de maio], os trabalhadores vão deslocar-se dia 19 de maio à Secretaria de Estado do Turismo para exigir uma solução que garanta o pagamento dos salários em atraso e do futuro dos postos de trabalho", acrescenta o comunicado.