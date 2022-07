Trabalhadores do Bingo do Boavista "desesperados"

Hugo Silva Hoje às 15:24 Facebook

Os trabalhadores do Bingo do Boavista, no Porto, estão "desesperados" e temem pelos postos de trabalho. O sindicato suspeita que o novo concessionário, anunciado há poucos meses, desistiu do negócio.

O Turismo de Portugal mandou retirar o equipamento da sala de jogo que pertence ao Estado e o senhorio também já pôs à venda cadeiras, mesas e demais recheio do espaço, tendo contactado os trabalhadores para levarem os seus pertences dos cacifos. O futuro do Bingo do Boavista, no Porto, é cada vez mais uma incógnita. Em abril foi anunciado um novo concessionário para a sala, mas a esperança dos mais de 60 trabalhadores está a esfumar-se.

"A empresa tem seis meses para reabrir a sala, terminam dia 11 de setembro, mas há indícios que desistiu do negócio deixando os trabalhadores à sua sorte", refere o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte. "Os trabalhadores estão receosos sobre o futuro dos postos de trabalho", acrescenta.

Os indícios não deixam boas perspetivas. Segundo o sindicato, a nova concessionária "voltou a faltar", na passada sexta-feira, a uma reunião marcada pelo Ministério do Trabalho.

"O gerente da empresa alegou ter sido convocado para uma reunião com os sócios e solicitou o adiamento da reunião prevista para as 11 horas. O Ministério reagendou a reunião, pelo que a mesma deverá ter lugar no próximo dia 13 [quarta-feira], pelas 15.30 horas", conta o sindicato, em comunicado.

"Na última reunião realizada dia 22 de junho a empresa assumiu o compromisso de dar uma resposta definitiva sobre a situação da concessão", observa o sindicato, que deixa o alerta: "Os trabalhadores [no total, são 62] estão desesperados pois, muitos já não têm qualquer apoio social e não vêm luz ao fundo do túnel".

O sindicato avançou que está marcada para hoje uma reunião com a Secretaria de Estado do Turismo para abordar o assunto. Aliás, a ação do Governo em todo o processo merece muitas críticas por parte daquela estrutura representativa dos trabalhadores, que também anunciou ter já solicitado uma reunião à Câmara Municipal do Porto. O pedido, diz o sindicato, ainda aguarda resposta.