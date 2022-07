Trabalhadores do Notariado na Loja do Cidadão do Porto em greve de três dias

Beatriz Lima Hoje às 18:20 Facebook

Começou na manhã desta terça-feira a greve parcial dos trabalhadores do Instituto dos Registos e Notariado [IRN], na Loja do Cidadão do Porto, que irá decorrer até quinta-feira, em dois horários distintos, o turno da manhã das 12.15 às 14.15 horas e das 18 às 20 horas, mantendo apenas os serviços mínimos e urgentes do IRN assegurados.

A não progressão na carreira, é uma das razões desta paralisação: "Há assistentes técnicos a desempenharem funções de oficiais de registo mas a ganharem e integrados numa carreira geral de assistente técnico com diferenças salariais de no mínimo 400€ de outros colegas que fazem exatamente as mesmas coisas", explicou ao JN Madalena Monteiro, funcionária daquele serviço na Loja do Cidadão do Porto. ​

​​​​​​Mas há mais, como a falta de condições no trabalho: "Não temos condições de trabalho, temos o público em cima de nós, reclamações em cima de reclamações, porque as pessoas não têm condições para estar à espera e nem têm onde se sentar, o que gera um descontentamento da parte dos clientes e nós, que estamos no atendimento ao público, somos em quem eles descarregam", prossegue a trabalhadora, apontando também "a falta de profissionais na área. "Existe uma falta de pessoal no IRN que faz com que tenhamos uma carga de trabalho quase insuportável", completou.

"Devia estar a ganhar por volta de 1000€ por mês e estou a ganhar apenas 800€, não temos progressão nas carreiras, somos licenciadas e recebemos um pouco acima do ordenado mínimo. Depois vêm para aqui os oficiais de registo, que trabalham o mesmo que nós e recebem mais 400€. A nossa luta é para ter pelo menos integração nas carreiras de oficiais para chegar à base deles, mas nem isso nos é dada a possibilidade.", queixa-se ainda Madalena Monteiro, que tem 49 anos e é funcionária na Loja do Cidadão há 22 anos.

"Há falta de pessoal, cada vez somos menos, os colegas saem para outros serviços porque aqui não temos esperanças de melhoria, alguns são reformados e o governo não integra pessoas novas no IRN", conclui a protestante.

"A solução aqui passa pelo governo, porque é quem tem mecanismos. Desde 2017 que está prevista na lei a possibilidade de, através da mobilidade intercarreiras, colocar os funcionários em mobilidade intercarreiras e requalificá-los a nível profissional para técnicos superiores ou oficiais de registo mas o Governo só faz promessas", declarou, por sua vez, Orlando Gonçalves, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte.

"É também necessário reforçar o número de funcionários no serviço. Ainda ontem (segunda-feira) às 10 horas não havia greve e a fila era de cerca de 70 pessoas por atender", explica o coordenador do sindicato.

A administração pública reuniu apenas uma vez com o Sindicato dos Trabalhadores de Função Pública, mas foi apenas, como declarou Orlando Gonçalves, para "discutir a questão de os assistentes técnicos superiores terem um impulso salarial de 48 euros no primeiro nível remuneratório afastando-os do salário mínimo nacional, mas apenas até janeiro, que é quando se repete o mesmo cenário". Depois da promessa de se reunirem semanalmente durante o mês de junho para discutir os assuntos a serem resolvidos como o caso da tabela remuneratória, da falta de pessoal e do SIADAP, a reunião nunca ocorreu.

Orlando acredita que "a adesão é superior a 90% e irá continuar assim nos próximos dias da greve, porque esta foi pedida e combinada com os trabalhadores, "nascendo da necessidade de os funcionários se fazerem ouvir".