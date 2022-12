Trabalhadores do setor da hotelaria exigem aumentos salariais

JN Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Aumentos salariais de pelo menos 100 euros, acréscimo de 25% à remuneração pelo trabalho ao fim de semana redução para 35 horas semanais foram algumas das reivindicações dos trabalhadores que nesta segunda-feira se concentraram em protesto junto à sede da APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo, no Porto.

O protesto, promovido pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, juntou cerca de uma centena de trabalhadores, segundo a organização.

A moção aprovada no local e divulgada pelo sindicato lembra que "a esmagadora maioria dos hotéis, restaurantes, cafés, pastelarias e similares pagam salários muito baixos" e que "centenas de milhares de trabalhadores recebem apenas o salário mínimo nacional", numa altura em que "o setor vive uma excelente situação económica, a melhor de sempre", com os proveitos a superarem mesmo os do período pré-pandemia.

PUB

Os trabalhadores exigiram, ainda, "o respeito pelas cargas horárias e horários estáveis para permitir a conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar" e "o fim da precariedade e contratos de trabalho sem termo para os trabalhadores que ocupam postos de trabalho com caráter permanente".

Entre as reivindicações estão também o pagamento de subsídio de turno e 25 dias úteis de férias.