Trabalhos condicionam VCI em Francos na noite desta sexta-feira

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar, entre as 22 horas desta sexta-feira e as 6 horas de sábado, trabalhos de reparação do pavimento da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, onde na quinta-feira tombou um camião, espalhando milhares de garrafas de vidro.

Fonte da IP disse à Lusa que a empresa tem vindo a fazer "reparações pontuais ao longo de toda a VCI durante as madrugadas", mas tendo em conta o ocorrido na quinta-feira, a reparação na zona de Ramalde será feita "já esta noite".

A mesma fonte admitiu que esta intervenção possa causar constrangimentos de trânsito, mas sublinhou que foi escolhido este horário "para minimizar o impacto ao máximo".

Na quinta-feira, a VCI, no Porto, esteve cortada ao trânsito desde as 13:30 horas na zona de Ramalde no sentido Arrábida/Freixo, devido ao despiste de um camião que largou vidro na estrada.

O acidente ocorreu junto ao nó de Francos e a carga espalhada na estrada obrigou ao fecho desse troço de estrada até cerca das 19 horas.