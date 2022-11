Tradutor eletrónico dá voz aos doentes estrangeiros no Porto

O Hospital de S. João, no Porto, onde todos os dias chegam pessoas que não falam português nem sequer inglês, eliminou a barreira linguística. Dispõe agora de um tradutor eletrónico que permite a comunicação entre médicos e pacientes.

Entre os doentes estrangeiros que todos os dias vão à Urgência de adultos do Hospital de S. João, há uma parte considerável que não fala português, nem sequer inglês, o que causa entraves tanto no diagnóstico como no tratamento. Esse problema, agora, pertence ao passado. Vários serviços do hospital já dispõem de um tradutor eletrónico que permite comunicar em dezenas de línguas e de forma instantânea.

A barreira entre médico e doente é quebrada por um dispositivo parecido com um telemóvel e de muito fácil utilização. Ao falar para o aparelho, o profissional de saúde faz a pergunta em português e a tradução para a língua materna do paciente ouve-se de imediato e aparece escrita no ecrã. Depois, a sua resposta é traduzida para português. E por aí fora.