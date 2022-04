Traje académico: "Quem conseguir comprar o fato que o guarde que é ouro"

Marta Neves Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um corrupio de jovens universitárias, quase todas acompanhadas pela família, invade a loja "Capas Negras", na Praça da República, no Porto. Um movimento pouco habitual para um início de semana, com a Queima das Fitas ainda a semanas de distância. Mas "elas têm a fama de tratar de tudo com a devida antecedência", ouve-se.

João Pereira confessa que não tem tido "mãos a medir para as encomendas", enquanto segura uma saia que é preciso apertar. "Desde o início deste mês que tem sido assim, a tal ponto que está a começar a esgotar quase tudo", confessou o comerciante, que diariamente atende "centenas e centenas de pedidos".

"Teremos mais 200 a 300 trajes para venda. Depois disso, quem conseguir comprar traje que o guarde que é ouro", sublinhou João Pereira.