Trajes académicos com mais procura e ao mesmo preço

Universitários enchem lojas no Porto. Comerciantes ainda a recuperar de prejuízos causados pela pandemia.

Há um ano a vestir o castanho, cor da camisola de caloiro do curso de Desporto, os alunos Daniel Correia e André Barroso trajaram há dias pela primeira vez. "O preto impõe respeito", considera Daniel. Como eles, uma multidão de estudantes andou num "entra e sai" nos vários pontos de venda espalhados pelo Porto. Com a pandemia, muitas fábricas de trajes fecharam portas, impactando o preço dos materiais. Ainda assim, o aumento é impercetível no preço final para os clientes.

Ao contrário da matéria-prima, que é cada vez mais escassa, a procura pelos trajes académicos continua a crescer. "Nunca vi anos tão prósperos como este e o que passou", afirmou Manuela Oliveira, proprietária da loja académica Praxe. No ano passado, por exemplo, a comerciante teve que recusar alguns pedidos. "Tivemos falta de capas e, por isso, não conseguimos vender nada", diz a proprietária. Este ano, e mesmo com a procura a aumentar, o negócio tem conseguido atender todas as encomendas.