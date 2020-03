Transferidos 17 idosos de lar de Albergaria-a-Velha para Hospital das Forças Armadas

Hoje às 20:25 Facebook

Um grupo de 17 idosos de um lar de Albergaria-a-Velha que estão infetados com Covid-19 deu este domingo entrada no Hospital das Forças Armadas, no Porto, na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo o comunicado divulgado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, os idosos "acamados, em cadeiras de rodas e autónomos com mobilidade" foram transportados para a unidade hospitalar portuense em seis ambulâncias de diferentes autarquias da região.

Os idosos são provenientes do lar Geriabranca, onde foram registadas duas mortes devido ao novo coronavírus.

A primeira vítima mortal do lar Geriabranca foi uma mulher de 89 anos que morreu na segunda-feira, quando estava internada no Hospital de Aveiro. A segunda morte de um utente ocorreu já na sexta-feira e foi confirmada pelo presidente da câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro.

Com o "devido acompanhamento médico em enfermarias de isolamento", estes 17 idosos juntaram-se, assim, aos outros 40 de Vila Nova de Famalicão e Vila Real que chegaram ao Hospital das Forças Armadas na semana passada.