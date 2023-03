Trânsito condicionado na Avenida da Boavista devido à linha de metrobus

JN Hoje às 18:34 Facebook

A obra de construção das linhas de metrobus no Porto prossegue nesta quinta-feira para a segunda fase. De acordo com informação transmitida pela Câmara, a intervenção passa agora do canal central da Avenida da Boavista para o lado sul da mesma artéria, ocupando as duas faixas ascendentes. Por esse motivo, o trânsito automóvel no sentido poente-nascente será desviado para as duas vias do corredor central, ficando sem alterações no sentido descendente.

Devido ao avanço da empreitada, haverá vários condicionamentos no trânsito e no estacionamento da zona envolvente. A Autarquia anunciou uma série de alterações, entre as 22 horas desta quinta-feira e as 24 horas do dia 7 de maio. São estes os constrangimentos:

- Proibida a paragem e o estacionamento, exceto veículos autorizados, no arruamento sul da Avenida da Boavista, no troço compreendido entre a Rua de António Bessa Leite e a Rua de António José da Costa;

- Condicionamento de trânsito, com estreitamento de via, na Avenida da Boavista, no troço compreendido entre a Rua de António Bessa Leite e a Rua de António José da Costa;

- Proibida a paragem e o estacionamento, exceto veículos autorizados, na Rua de António José da Costa, lado Nascente, no troço compreendido entre a Avenida da Boavista e a Rua de António Patrício;

- Proibido o trânsito, exceto cargas e descargas e acesso a garagens, na Rua de António Cardoso, no troço compreendido entre a Avenida da Boavista e a Rua de António Patrício;

- Condicionamento de trânsito, com estreitamento de via, da Avenida da Boavista, no troço compreendido entre o n.º 2026 e a Avenida do Marechal Gomes da Costa;

- Proibido o trânsito, exceto cargas e descargas e acesso a garagens, na Rua de Ciríaco Cardoso, no troço compreendido entre a Avenida da Boavista e a Rua de Carlos Dubini;

- Proibido o trânsito no acesso à Via de Cintura Interna, no troço de ligação da Praça Rotary Internacional à Avenida da Boavista.