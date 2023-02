Trânsito condicionado na Gustavo Eiffel e na Paiva Couceiro

JN Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Na próxima segunda-feira, o trânsito vai estar condicionado nas avenidas Gustavo Eiffel e Paiva Couceiro, no Porto, devido a trabalhos de desmatação e de avaliação dos problemas na escarpa das Fontainhas e na área envolvente.

A Câmara enviou um comunicado, referindo que os condicionamentos à circulação automóvel irão sentir-se entre as 10 e as 15 horas, havendo mesmo cortes de trânsito, exceto para cargas e descargas e para acesso a garagens, em dois troços específicos. Tal deve-se a questões de segurança, uma vez que durante os trabalhos serão desmontados "muros e sobrantes de construções precárias".

Assim, naquele período de tempo e salvaguardando-se as referidas exceções, o trânsito será proibido na Avenida Gustavo Eiffel, no troço compreendido entre a Rua das Carquejeiras e a Avenida Paiva Couceiro. Será igualmente cortado na Avenida Paiva Couceiro, no segmento entre a Avenida Gustavo Eiffel e a Rua da Sabrosa.