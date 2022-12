Trânsito condicionado na ponte da Arrábida a partir de domingo

JN Hoje às 17:20 Facebook

O trânsito na ponte da Arrábida vai estar condicionado partir deste domingo. Segundo a Infraestruturas de Portugal, tal deve-se a trabalhos de inspeção e manutenção do tabuleiro, que irão prolongar-se até ao dia 16.

Em comunicado de Imprensa, a Infraestruturas de Portugal refere que a intervenção será desenvolvida em período noturno, entre as 22 e as 6 horas, e implica a supressão das vias da direita, em fases distintas.

Assim, entre a noite deste domingo e a madrugada de quarta-feira, o trânsito será cortado na via da direita no sentido norte/sul, mantendo-se abertas as restantes duas vias. Entre a noite de quarta-feira e a madrugada do dia 16, irá acontecer o mesmo no sentido sul/norte.

O corte parcial da circulação deve-se ao facto de a intervenção ser feita com recurso a uma grua instalada num camião (plataforma "by bridge").