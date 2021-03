Trânsito condicionado na ponte da Arrábida até sábado

Hoje às 18:47 Facebook

Trabalhos de reparação das juntas de dilatação da travessia rodoviária do rio Douro arrancam esta noite de terça-feira.

A Infraestruturas de Portugal informa que no âmbito das inspeções programadas à Ponte da Arrábida, a levar a cabo por técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, será necessário proceder ao condicionamento do tráfego até ao próximo sábado.

Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, e de forma a minimizar os impactos da intervenção, os trabalhos decorrerão em período noturno, entre as 22.00 e as 07.00 horas.

A operação arranca já terça-feira.​​​​​, com a supressão da via da direita no sentido Porto-Gaia. Prevê-se que a mesma pista permaneça encerrada, no mesmo sentido, nos trabalhos programados para quarta-feira.

Na quinta e na sexta-feira, será suprimida a via da direita no sentido Gaia-Porto.

Os trabalhos serão acompanhados pelas autoridades policiais competentes (GNR/PSP).

O trânsito na Ponte da Arrábida já esteve condicionado ontem, no sentido Porto-Gaia, na sequência de um problema relacionado com a junta de dilatação da travessia. Um elemento de proteção de uma junta soltou-se, obrigando a uma intervenção para substituição da peça.