Trânsito condicionado na VCI devido a dois acidentes

Três pesados e três ligeiros estiveram envolvidos em duas colisões na VCI, no Porto, no sentido Sul-Norte, que aconteceram no espaço de meia hora, na manhã desta terça-feira. Não houve necessidade de cortar o trânsito, mas a circulação está muito lenta.

Fonte da PSP referiu ao JN que o primeiro acidente ocorreu pelas 10.40 horas, perto da saída para a A3. O choque envolveu dois camiões e dois carros.

Pelas 11.15 horas, uma nova colisão, entre um pesado e um ligeiro, na saída para as Antas, acabou por complicar ainda mais o trânsito na VCI.