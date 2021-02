Trânsito condicionado na VCI devido a acidentes

Hoje às 08:57 Facebook

O trânsito circula ainda com alguma resistência na VCI, sentido Arrábida-Freixo, após mais de duas horas cortado devido a dois acidentes.

Dois acidentes, no sentido Arrábida-Freixo, motivaram o corte da circulação da VCI, para quem se dirigia do lado de Gaia para o Porto. A via esteve cortada cerca de duas horas, entre as 8 e as 10 da manhã desta quinta-feira, altura em que a circulação foi restabelecida, de forma parcial.

Um dos acidentes ocorreu junto à ponte da Arrábida, e envolveu uma moto e um carro. Cerca de 300 metros mais adiante, ocorreu um choque entre dois camiões e dois ligeiros. A remoção das viaturas, assim como a limpeza da via, retardaram a reabertura da circulação, que já foi retomada, mas ainda se faz com dificuldades, no sentido Arrábida-Freixo.

No sentido oposto, um outro acidente também condicionou a circulação, que foi entretanto retomada, com o trânsito a fluir sem problemas na direção Freixo-Arrábida.