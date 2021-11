Trânsito cortado num dos sentidos da Avenida de Fernão de Magalhães

JN Hoje às 20:01 Facebook

A rotura de uma conduta de água obrigou ao corte do trânsito no troço da Avenida de Fernão de Magalhães compreendido entre a Praça de Francisco Sá Carneiro, também conhecida por Praça Velásquez, e a Rua Nova de S. Crispim, no Porto.

Segundo um aviso publicado no site da Autarquia, a circulação está impedida no sentido descendente e assim deverá manter-se até às 5 horas desta quinta-feira.

Esta interdição é válida igualmente para os transportes públicos. Assim, os autocarros que circulem no sentido descendente da avenida serão desviados junto à igreja das Antas, passando pelas seguintes artérias: Avenida dos Combatentes, Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, Rua de Santos Pousada e, por fim, Rua de Aires Ornelas, a partir da qual retomam a circulação pela Fernão de Magalhães.