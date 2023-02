Trânsito entupido na VCI devido a acidente entre quatro veículos

JN Hoje às 16:56 Facebook

Um acidente na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, na tarde deste domingo, condicionou o trânsito no sentido Arrábida-Freixo, junto à saída para a Areosa. A colisão, que envolveu quatro veículos, dois carros e duas motas, aconteceu por baixo do viaduto da Avenida de Fernão de Magalhães.

A ocorrência foi aberta pelas 15.45 horas, e os Bombeiros Voluntários Portuenses mobilizaram meios de socorro para o local, que conta com dez operacionais e cinco veículos. O acidente resultou em dois feridos que foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto.

O trânsito foi regularizado perto das 17 horas.