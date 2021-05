Trânsito na Ponte da Arrábida condicionado no fim de semana

Adriana Castro Hoje às 17:11 Facebook

Das 21.30 horas de sexta-feira até às seis da manhã de segunda-feira, 7 de junho, a circulação na Ponte da Arrábida, que liga Porto e Gaia, estará condicionada devido a trabalhos de manutenção.

A Infraestruturas de Portugal, responsável pela ponte, vai "proceder à substituição da junta de dilatação do encontro norte da Ponte da Arrábida no sentido Norte/Sul". A empresa já realizou parte dos trabalhos em março.

Neste sentido, "para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, e de forma a minimizar os impactos da intervenção, os trabalhos decorrerão ao fim de semana". A partir desta sexta-feira, das 21.30 horas até às 23 horas de sábado, só se poderá circular pela via da direita, no sentido Norte/Sul.

Das 23 horas de sábado até às seis da manhã de segunda-feira, só se poderá circular pela via da esquerda, no mesmo sentido.

A empresa informa que os trabalhos serão acompanhados pelas autoridades policiais competentes (GNR e PSP) e os condicionamentos de trânsito estarão devidamente sinalizados.

"Solicitamos a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de estarmos a contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores", apela a Infraestruturas de Portugal.

Inspeção alertou para necessidade de reparação

No passado dia 1 de março, verificou-se o desprendimento de um módulo da junta de dilatação referida, tendo a IP procedido a uma intervenção urgente para reparação provisória, de modo a manter as vias de circulação abertas ao tráfego e garantir as condições de segurança dos condutores.

Depois da inspeção realizada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), torna-se necessário proceder à substituição integral da junta de dilatação "para reparação definitiva e dada a inexistência no mercado de junta de dilatação compatível", esclarece a IP.