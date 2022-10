Trânsito na Ponte do Infante condicionado na quarta-feira

Uma inspeção da Infraestruturas de Portugal (IP) à Ponte do Infante, entre o Porto e Gaia, vai condicionar o trânsito esta quarta-feira entre as 9 horas e as 18 horas.

Numa nota enviada pela Câmara do Porto, pode ler-se que "o trânsito na Ponte do Infante D. Henrique vai estar condicionado, de forma alternada, nos dois sentidos ao longo da próxima quarta-feira, dia 2 de novembro".

O Município acrescenta que o condicionamento, "com estreitamento de via" deve-se a uma inspeção à travessia, cujos trabalhos serão levados a cabo pela IP, "recorrendo a uma plataforma montada sobre veículo pesado". A inspeção irá decorrer entre as 9 horas e as 18 horas.

Assim, "será condicionada a via mais à direita no sentido norte/sul da parte da manhã e a via mais à direita no sentido sul/norte da parte da tarde". Os trabalhos serão acompanhados por elementos da PSP, nota a Autarquia.