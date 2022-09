Trânsito na Ribeira alterado na próxima terça-feira

Arrancam na próxima terça-feira, dia 20 de setembro, trabalhos de beneficiação na Rua do Infante D. Henrique, na Ribeira, no Porto. A obra prolonga-se por dois meses. O impacto na circulação automóvel irá sentir-se apenas durante o próximo mês.

A "intervenção no pavimento da faixa de rodagem da Rua do Infante D. Henrique abarca a beneficiação e reforço do pavimento em calçada e das peças de remate, bem como a retificação do separador central em lajeado de granito", clarifica a Câmara do Porto. O Município nota que "a previsão é de que a obra se prolongue durante 60 dias".

A primeira fase da intervenção, que custará 120 mil euros, arranca na próxima terça-feira e, até 30 de outubro, terá "impacto no trânsito e estacionamento". Por exemplo, haverá um "estreitamento" de via na Rua do Infante D. Henrique, no lado sul da artéria, "no troço compreendido entre o n.º 85 e a Rua de S. João". A circulação será feita em sentido único, poente-nascente, "no troço compreendido entre a Rua de Ferreira Borges e a Rua de S. João".

O estacionamento ficará igualmente condicionado na Rua do Infante D. Henrique "no troço compreendido entre o n.º 23 e o n.º 41", e também na Rua de Ferreira Borges, "no lado poente do arruamento, no troço compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua do Infante D. Henrique".

Também na Rua de Mouzinho da Silveira a circulação será feita em sentido único, sul-norte, no troço entre a Rua do Infante D. Henrique e a Praça do Infante D. Henrique, com exceção dos "veículos provenientes do parque de estacionamento".

Já a Praça do Infante D. Henrique, no troço "entre a Rua de Mouzinho da Silveira e o n.º 212", ganhará dois sentidos trânsito.