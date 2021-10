Trânsito no Porto já voltou ao que era antes da pandemia

Adriana Castro Hoje às 08:21 Facebook

Filas são a norma. Confusão com encomendas levou Câmara a criar plano de logística urbana.

Circular no Porto de carro já é novamente um pesadelo. Os condutores veem-se diariamente submersos num tráfego que parece não ter fim. As ruas do centro, as pontes sobre o Douro, a VCI, a A4, a A3 e a A28 enchem-se de carros, culminando num entupimento geral da cidade. Em Lisboa, o cenário não é diferente. "A mobilidade dos portugueses está praticamente igual ao valor pré-pandemia de setembro de 2019", confirma a PSE, empresa especialista em análise de dados.

Das dezenas de obras espalhadas pelo Porto que complicam a circulação destacam-se as de construção das novas linhas de metro. Na zona da Praça da Galiza, por exemplo, verificam-se grandes constrangimentos.