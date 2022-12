Trânsito no Porto. "Tanto de manhã como ao fim da tarde, é um pandemónio"

Campanhã é a freguesia do Porto onde o tempo médio das deslocações é maior. População queixa-se do trânsito.

Com os olhos postos na janela da mercearia, Amílcar Marinho não tem dificuldade em traçar um rápido diagnóstico. É quarta-feira, já passa das 18 horas e começa a chuviscar. O trânsito no Porto intensifica-se. Com a caixa registadora à sua esquerda, o comerciante de 53 anos garante que, da fila de carros que está a formar-se desde as 17.30 horas na Rua do Freixo, em Campanhã, logo a seguir à Rua do Heroísmo, consegue contar pelos dedos das mãos os automóveis que transportam alguém além do próprio condutor: "Basta olhar lá para fora. Todos os dias são assim. Às sextas-feiras é pior, tanto para entrar como sair da cidade."